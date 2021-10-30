Fenerbahçe'de Konyaspor maçında 3 sakatlık birden! Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Enner Valencia...

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, mücadelede 2-0 yenik durumdayken 3 oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, 59. dakikada, Altay Bayındır 72. dakikada, Enner Valencia ise 79. dakikada oyun dışı kaldı.
Sarı-lacivertlilerde omzundan sakatlanan Altay Bayındır, gözyaşları içerisinde oyunu terk ederken, Valencia'nın sakatlığı sonrası oyuncu değişiklik hakkı kalmayan Fenerbahçe, kalan süreyi 10 kişi tamamladı.
ALTAY HASTANEYE KALDIRILDI
Öte yandan omzundan sakatlanan Altay Bayındır'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde genç file bekçisinde kırık tespit edilmediği öğrenildi.