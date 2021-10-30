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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Kim'in ardından bir Koreli daha!

Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, lige de iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan sarı lacivertliler, liderliği Trabzonspor'a kaybetti. Kanarya, daha sonra taraftarı önünde Alanyaspor'a son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. Vitor Pereira yeniden çıkışa geçmek için çözüm ararken, Kanarya'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Fenerbahçe Kim'in ardından bir Koreli futbolcuyu daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 12:53
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Kim'in ardından bir Koreli daha!

Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona iyi bir giriş yapan Kanarya, bu başarısını uzun süre sürdüremedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Kim'in ardından bir Koreli daha!

Ligde son 2 maçta Trabzonspor'a ve Alanyaspor'a kaybeden Kanarya, oldukça zor bir rakip olan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Portekizli teknik adam bu maçtan 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Kim'in ardından bir Koreli daha!

Öte yandan Fenerbahçe transferde de hareketli günler geçiriyor. Sezon başında takıma birçok transfer yapan Ali Koç, Pereira'nın talep ettiği bazı mevkilere ise takviye yapamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Kim'in ardından bir Koreli daha!

Özellikle kanatlara transfer yapmak isteyen sarı lacivertliler, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlamış durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Kim'in ardından bir Koreli daha!

A Spor'un haberine göre; Avrupa piyasasında arayışlarını sürdüren Kanarya'nın scoutları, son olarak oldukça başarılı bir grafik çizen Kim Min-Jae'nin ardından gözünü Uzak Doğu'ya da çevirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Kim'in ardından bir Koreli daha!

SEZON BAŞI TRANSFER OLDU

Scout ekibinin bir süredir yaptığı çalışmaların ardından Jeonbuk formasını giyen Min-Kyu Song'un ismini yönetime verdiği öğrenildi. Sezon başında 1.5 milyon Euro karşılığında Pohang Steelers'ten Jeonbuk'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu sol kanatta görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Kim'in ardından bir Koreli daha!

BİRÇOK KULÜP TAKİP EDİYOR

Bu sezon 31 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Min-Kyu Song 5 kez de Kore Milli Takımı'nın formasını giydi. Sürati ve yüksek top tekniği ile dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun birçok Avrupa kulübü tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Kim'in ardından bir Koreli daha!

RAPOR GELECEK

Bu sezon kanat bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'nin Pereira'dan olumlu rapor gelmesi halinde ara transferde Min-Kyu Song'la ilgili hamle yapabileceği belirtiliyor. Koreli yıldızın piyasa değeri 1.5 milyon Euro.

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