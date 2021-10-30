FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Kim'in ardından bir Koreli daha!

BİRÇOK KULÜP TAKİP EDİYOR

Bu sezon 31 maçta 8 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Min-Kyu Song 5 kez de Kore Milli Takımı'nın formasını giydi. Sürati ve yüksek top tekniği ile dikkatleri üzerine çeken genç futbolcunun birçok Avrupa kulübü tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.