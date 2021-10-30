FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Kim'in ardından bir Koreli daha!

Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona iyi bir giriş yapan Kanarya, bu başarısını uzun süre sürdüremedi.
Ligde son 2 maçta Trabzonspor'a ve Alanyaspor'a kaybeden Kanarya, oldukça zor bir rakip olan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Portekizli teknik adam bu maçtan 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.
Öte yandan Fenerbahçe transferde de hareketli günler geçiriyor. Sezon başında takıma birçok transfer yapan Ali Koç, Pereira'nın talep ettiği bazı mevkilere ise takviye yapamadı.