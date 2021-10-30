Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza talip! İngiliz devi... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza talip! İngiliz devi... (FB spor haberi)

Süper Lig'de son 2 maçını da kaybeden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin başarılı savunma oyuncusu, transferin gözdesi olmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer listesine dahil etti. Tottenham'ın başarılı stoperi kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 10:42 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 11:08
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza talip! İngiliz devi... (FB spor haberi)

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kilit isimlerinden olan genç yıldızın Premier Lig devi tarafından yakından takip edildiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza talip! İngiliz devi... (FB spor haberi)

MESUT ÖZİL YOK

Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, dün Konya'ya gitti. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün itibariyle İstanbul'da tamamladı ve ardından Konya'ya hareket etti. Sakatlıkları olan Mesut Özil ve Serdar Aziz kafilede yer almadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza talip! İngiliz devi... (FB spor haberi)

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe kafilesini Konya'da havaalanında yüzlerce taraftar karşıladı. Taraftarların tezahüratları arasında takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet, kamp yapacakları otele doğru hareket etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza talip! İngiliz devi... (FB spor haberi)

HEDEF GALİBİYET

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta da sahadan mağlup ayrılan Fenerbahçe'de Konyaspor maçında tek hedef galibiyet. Sarı-lacivertlilerin bir yandan da Ocak ayı için transfer çalışmalarına başladığı biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza talip! İngiliz devi... (FB spor haberi)

TOTTENHAM TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Min Jae için Tottenham takibini sürdürüyor. Güney Koreli stoper için İngiliz kulübü scout çalışmalarını kesmedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza talip! İngiliz devi... (FB spor haberi)

HEDEF UZAKDOĞU

Sarı-lacivertlilerden önce de Kim'i takip eden Tottenham, transfer için çabasını sürdürüyor. Kadrosunda Güney Koreli yıldız Heung Min Son'u da bulunduran Londra temsilcisi, Uzakdoğu'daki başarısını artırmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza talip! İngiliz devi... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE'DE MAÇLARI TAKİP EDİLİYOR

Son sayesinde başta ülkesi olmak üzere Asya ülkelerinde dikkat çeken Tottenham, Kim hamlesini bu açıdan da önemsiyor. Kim'in Fenerbahçe'de maçları takip edilirken, performansı düzenli olarak izleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza talip! İngiliz devi... (FB spor haberi)

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Güney Koreli savunmacı, sarı-lacivertliler ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı. Süper Lig devi, Kim transferi için Çin Kulübü BJ Guoan'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza talip! İngiliz devi... (FB spor haberi)

11 MAÇA ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin genç savunmacısı şu ana kadar savunmada gösterdiği istikrarlı performansla dalga geçti. Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olmasına rağmen Kim, 11 maçlık süreçte takıma karşı bir uyum sorunu yaşamadı.

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