FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza talip! İngiliz devi... (FB spor haberi)

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kilit isimlerinden olan genç yıldızın Premier Lig devi tarafından yakından takip edildiği ortaya çıktı.
MESUT ÖZİL YOK
Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, dün Konya'ya gitti. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün itibariyle İstanbul'da tamamladı ve ardından Konya'ya hareket etti. Sakatlıkları olan Mesut Özil ve Serdar Aziz kafilede yer almadı.
TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ
Fenerbahçe kafilesini Konya'da havaalanında yüzlerce taraftar karşıladı. Taraftarların tezahüratları arasında takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet, kamp yapacakları otele doğru hareket etti.