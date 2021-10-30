FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza talip! İngiliz devi... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE'DE MAÇLARI TAKİP EDİLİYOR



Son sayesinde başta ülkesi olmak üzere Asya ülkelerinde dikkat çeken Tottenham, Kim hamlesini bu açıdan da önemsiyor. Kim'in Fenerbahçe'de maçları takip edilirken, performansı düzenli olarak izleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK



Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Güney Koreli savunmacı, sarı-lacivertliler ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı. Süper Lig devi, Kim transferi için Çin Kulübü BJ Guoan'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi.