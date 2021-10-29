Sağlam ikili buluşuyor

Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında olan Kim Min Jae ve Attila Szalai, istatistiklerde de öne çıktı. İki savunma oyuncusundan Kim, forma giydiği 8 Süper Lig maçında 60 ikili mücadelenin 44'ünü, 33 hava topunun da 26'sını kazandı. 10 maçın tamamında forma giyen Szalai ise 69 ikili mücadelenin 42'sindei, 36 hava topunun da 19'unda rakiplerine üstünlük sağladı. Kim'in cezasının bitmesiyle iki oyuncu bir haftalık aradan sonra Konya'da tekrar birlikte oynayacak.
Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında olan Kim Min Jae ve Attila Szalai, istatistiklerde de öne çıktı. İki savunma oyuncusundan Kim, forma giydiği 8 Süper Lig maçında 60 ikili mücadelenin 44'ünü, 33 hava topunun da 26'sını kazandı. 10 maçın tamamında forma giyen Szalai ise 69 ikili mücadelenin 42'sindei, 36 hava topunun da 19'unda rakiplerine üstünlük sağladı. Kim'in cezasının bitmesiyle iki oyuncu bir haftalık aradan sonra Konya'da tekrar birlikte oynayacak.