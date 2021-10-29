Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de eski golcüleri Vedat Muriqi ismi ön plana çıktı.
Ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de eski golcüleri Vedat Muriqi ismi ön plana çıktı.
EŞİNDEN FLAŞ PAYLAŞIM!
Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi de eşinin tekrardan Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair yapılan bir haberin sosyal medyadan paylaştı. Edibe Muriqi'nin bu hareketi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
SARRI'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu konuşulan Vedat Muriqi ile ilgili konuştu.
Muriqi'yi Fenerbahçe'nin istediğiyle ilgili bir bilgisinin olmadığını belirten Sarri, "Vedat Muriqi iyi çalışıyor. Bologna maçı sonrasında kendi performansından da, takımın performansından da memnun değildi. Immobile'i rahatlatmak açısından da bizim için bir çözüm. Ancak Fenerbahçe'ye transfer söylentileriyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, 2019 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat'ı 1 sezon sonra Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ile satmıştı. Bu sezon Lazio'da 8 maça çıkan Kosovalı oyuncu, 1 asist yaptı.