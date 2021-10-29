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Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de bu sezon gol sıkıntısı çeken Fenerbahçe'de gözler ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi. Mergim Berisha'dan beklenen verimi alamayan sarı-lacivertliler, golcü operasyonu için düğmeye bastı. Kanarya'da yönetim, Lazio'da forma giyen eski golcüsü Vedat Muriqi'yi yeniden kadroya katmak için harekete geçti. Kosovalı golcünün eşi Edibe Muriqi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecan yaratırken, Lazio Teknik Direkttörü Maurizio Sarri, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Vedat Muriqi için açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 18:22 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 18:25
Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Ara transfer döneminde santrfor takviyesi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de eski golcüleri Vedat Muriqi ismi ön plana çıktı.

Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

EŞİNDEN FLAŞ PAYLAŞIM!
Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi de eşinin tekrardan Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair yapılan bir haberin sosyal medyadan paylaştı. Edibe Muriqi'nin bu hareketi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

SARRI'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu konuşulan Vedat Muriqi ile ilgili konuştu.

Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Muriqi'yi Fenerbahçe'nin istediğiyle ilgili bir bilgisinin olmadığını belirten Sarri, "Vedat Muriqi iyi çalışıyor. Bologna maçı sonrasında kendi performansından da, takımın performansından da memnun değildi. Immobile'i rahatlatmak açısından da bizim için bir çözüm. Ancak Fenerbahçe'ye transfer söylentileriyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Fenerbahçe, 2019 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat'ı 1 sezon sonra Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ile satmıştı. Bu sezon Lazio'da 8 maça çıkan Kosovalı oyuncu, 1 asist yaptı.

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