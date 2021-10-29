Maurizio Sarri'den Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Muriqi'yi Fenerbahçe'nin istediğiyle ilgili bir bilgisinin olmadığını belirten Sarri, "Vedat Muriqi iyi çalışıyor. Bologna maçı sonrasında kendi performansından da, takımın performansından da memnun değildi. Immobile'i rahatlatmak açısından da bizim için bir çözüm. Ancak Fenerbahçe'ye transfer söylentileriyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum" ifadelerini kullandı.