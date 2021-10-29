FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Kraft...

Daha önce birçok maçta takımını kurtaran Altay bu performansın uzağında olduğu gibi kendisinden beklenmeyen basit hatalar da yapıyor. Milliyet'te yer alan habere göre futbolda bu tür düşüşler olsa da milli kalecinin iniş-çıkışlı grafiğine bakıldığında eski kaleci antrenörü Michael Kraft'ın gelişi ve takımdan ayrılışının bunda direkt etkisi olduğu gözüküyor.