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FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Kraft...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde olan ancak Fenerbahçe'de ara ara performansı tartışılan kaleci Altay Bayındır'ın düşüşündeki neden belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 08:47
FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Kraft...

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın performansı tartışılmaya başlandı. Avrupa devlerinin de gündeminde olan milli file bekçisinin formundaki düşüşün nedeni ortaya çıktı. İşte Altay Bayındır'ın form düşüklüğünün sebebi...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Kraft...

Daha önce birçok maçta takımını kurtaran Altay bu performansın uzağında olduğu gibi kendisinden beklenmeyen basit hatalar da yapıyor. Milliyet'te yer alan habere göre futbolda bu tür düşüşler olsa da milli kalecinin iniş-çıkışlı grafiğine bakıldığında eski kaleci antrenörü Michael Kraft'ın gelişi ve takımdan ayrılışının bunda direkt etkisi olduğu gözüküyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Kraft...

Harun Tekin ve Berke Özer olmasına rağmen dönemin teknik direktörü Ersun Yanal tarafından ısrarla istenen genç file bekçisi, Yanal'ın ilk tercihi olmuştu. İlk döneminde önemli hatalar yapsa da Yanal genç isimden vazgeçmedi. Her geçen maç gelişen hatalarından ders alan Altay'ın zirve performansı ise geçen sezon yaşandı. Teknik direktör Erol Bulut'un isteği ile göreve gelen Alman kaleci antrenörü Michael Kraft'tan sonra bambaşka bir Altay ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Kraft...

Tek başına rakibe direndiği ve kurtardığı çok sayıda maç vardı. Takım son maça kadar şampiyonluk şansını sürdürdüyse bunda en büyük etken genç file bekçisinin performansıydı. Erol Bulut ile yollar ayrılsa da Kraft ile kaleci antrenörü olarak yola devam edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Kraft...

Pereira'nın gelişi sonrası Kraft gönderildi ve yerine Portekizli bir kaleci antrenörü geldi. Kraft'ın görev yaptığı sırada performansı zirveye çıkan Altay başta Inter olmak üzere birçok dev kulüp tarafından da takibe alınmıştı.

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