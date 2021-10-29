FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'daki düşüşün nedeni ortaya çıktı! Kraft...

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın performansı tartışılmaya başlandı. Avrupa devlerinin de gündeminde olan milli file bekçisinin formundaki düşüşün nedeni ortaya çıktı. İşte Altay Bayındır'ın form düşüklüğünün sebebi...
Daha önce birçok maçta takımını kurtaran Altay bu performansın uzağında olduğu gibi kendisinden beklenmeyen basit hatalar da yapıyor. Milliyet'te yer alan habere göre futbolda bu tür düşüşler olsa da milli kalecinin iniş-çıkışlı grafiğine bakıldığında eski kaleci antrenörü Michael Kraft'ın gelişi ve takımdan ayrılışının bunda direkt etkisi olduğu gözüküyor.
Harun Tekin ve Berke Özer olmasına rağmen dönemin teknik direktörü Ersun Yanal tarafından ısrarla istenen genç file bekçisi, Yanal'ın ilk tercihi olmuştu. İlk döneminde önemli hatalar yapsa da Yanal genç isimden vazgeçmedi. Her geçen maç gelişen hatalarından ders alan Altay'ın zirve performansı ise geçen sezon yaşandı. Teknik direktör Erol Bulut'un isteği ile göreve gelen Alman kaleci antrenörü Michael Kraft'tan sonra bambaşka bir Altay ortaya çıktı.