FENERBAHÇE HABERİ - Mühendislik faciası!

Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği geçer not alamadı. Ali Koç yönetiminde 4 sezonda 60 transfer yapılmasına rağmen her seferinde birden fazla bölge eksik bırakılarak takviye yapılamadı. Fenerbahçe bu durumun sıkıntısını her sezon sezon içerisinde istisnasız olarak yaşamaya devam etti.

STOPER&SOL BEK SIKINTISI 2 YIL SÜRDÜ

Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe 2018/2019 ve 2019/2020 sezonlarında stoper ve sol bek ihtiyacına bir türlü çözüm bulamadı. Yapılan göstermelik transferler derde çare olamadı, hep sıkıntı yaşandı.

Forvet lazımdı, orta saha alındı. 2020/2021 sezonunda Luiz Gustavo'nun yedeği yoktu. Devre arasında takıma forvet lazımken orta alana takviye yapıldı. Bunun bedeli de sezon sonunda şampiyon olunamayarak ödendi.

HER İKİ KANAT DA TAKVİYE BEKLİYOR

Benzer bir hata bu sezon başında da yapıldı. Stoper sıkıntısı giderildi. Ancak takım 3-4-3 sistemine geçse de kanatlara takviye yapılamadı. Üstelik kanat takviyesi hem sağ hem de sol kanat için lazımdı.

SEZON BAŞLANGICI HEP SORUNLU

Fenerbahçe son 4 sezonun başlangıçlarında genelde problem yaşadı. Son 4 sezonun ilk 10 haftalarında oynadığı 40 maçta 19 galibiyet alırken 13 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'de galibiyet yüzdesi 0.47 olurken puan ortalaması 1.6 olarak gerçekleşti.