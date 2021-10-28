FENERBAHÇE HABERLERİ: Golcü harekatı! Vedat Muriqi ve Hulk...

Devre arasında yeni bir golcü alması gündeme gelen Fenerbahçe için Vedat Muriqi iddiaları güçleniyor. Lazio'ya yakın siteler, Kosovalı forvetin ayrılma ihtimalinin her geçen hafta yükseldiğini ifade ediyor.



Calciomercato, "Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmenin hayalini kuruyor" dedi. Lazio'da bu sezon süre aldığı 8 maçta 1 asist yapabilen Vedat'ın 2025'e kadar kontratı var. Fenerbahçe'nin ocak ayında nabız yoklaması bekleniyor.

