Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Golcü harekatı! Vedat Muriqi ve Hulk...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Golcü harekatı! Vedat Muriqi ve Hulk...

Son dakika spor haberi: Gol sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira bu sorunu çözmenin yollarını arıyor. Mergim Berisha’dan beklediğini bulamayan sarı-lacivertlilerde gözler ocak ayına çevrildi. Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi ve Hulk isimlerini gündeme aldı. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Golcü harekatı! Vedat Muriqi ve Hulk...

Devre arasında yeni bir golcü alması gündeme gelen Fenerbahçe için Vedat Muriqi iddiaları güçleniyor. Lazio'ya yakın siteler, Kosovalı forvetin ayrılma ihtimalinin her geçen hafta yükseldiğini ifade ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Golcü harekatı! Vedat Muriqi ve Hulk...

Calciomercato, "Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmenin hayalini kuruyor" dedi. Lazio'da bu sezon süre aldığı 8 maçta 1 asist yapabilen Vedat'ın 2025'e kadar kontratı var. Fenerbahçe'nin ocak ayında nabız yoklaması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Golcü harekatı! Vedat Muriqi ve Hulk...

HULK İDDİASI
Kanarya için bir iddia da Hulk konusunda geldi. Sezon başında da adı geçen Pereira'nın eski öğrencisi için sarı-lacivertlilerin yeniden harekete geçtiği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Golcü harekatı! Vedat Muriqi ve Hulk...

35 yaşındaki sambacı Atletico Mineiro ile ekim ayında forma giydiği 6 karşılaşmada 4 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi. Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Hulk, Fenerbahçe teknik direktör Pereira ile Porto ve Shanghai'da toplam 5 sezon beraber çalışmıştı.

SON DAKİKA