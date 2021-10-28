FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe idmanında neler yaşandı? Mesut Özil...

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdüğü aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.