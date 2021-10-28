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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe idmanında neler yaşandı? Mesut Özil...

Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Son zamanların tartışılan ismi Mesut Özil'in antrenmandaki görüntüsü ise dikkat çekti. İşte idmandan detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:35
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe idmanında neler yaşandı? Mesut Özil...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe idmanında neler yaşandı? Mesut Özil...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe idmanında neler yaşandı? Mesut Özil...

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdüğü aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe idmanında neler yaşandı? Mesut Özil...

Savunma oyuncusu Serdar Aziz'in takımdan ayrı bireysel çalıştığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe idmanında neler yaşandı? Mesut Özil...

Son zamanlarda performansı eleştirilen ve oyundan alınmasına gösterdiği tepkiyle gündem olan Mesut Özil'in idmandaki istekli görüntüsü dikkat çekti.

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