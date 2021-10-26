Fenerbahçe'nin eski golcüsü Samatta'dan transfer itirafı! "Corona virüsünün patlak vereceğini önceden bilseydim bile..."

Samatta konuşmasının başında Aston Villa'daki performansına ilişkin, "O zamanlar her şey mükemmel gidiyordu. İlk maçımda (Bournemouth 2-1 Aston Villa) gol atmıştım. Sonrasında neden başarısız oldum bilmiyorum, bahane aramak istemiyorum." dedi.

"CORONA VİRÜSÜNÜN YENİDEN PATLAK VERECEĞİNİ BİLSEM BİLE..."

Tecrübeli golcü konuşmasının devamında, "Yine de Genk'ten Aston Villa'ya transfer olmamın kötü bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Beni bir zaman makinesine koyun, bunu tekrar yaparım. Hatta corona virüsünün (koronavirüs) patlak vereceğini önceden bilseydim bile yine de yapardım. Orası Premier Lig!" dedi.