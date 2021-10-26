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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Samatta'dan transfer itirafı! "Corona virüsünün patlak vereceğini önceden bilseydim bile..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlierin yaz transfer sezonunda Antwerp'e kiraladığı Aly Samatta, Belçika basınına konuştu. Golcü futbolcu, verdiği röportajda transfer itirafında bulundu. Samatta yaptığı açıklamada o takım için, "Corona virüsünün patlak vereceğini önceden bilseydim bile giderdim" dedi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 18:18
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Samatta'dan transfer itirafı! "Corona virüsünün patlak vereceğini önceden bilseydim bile..."

Fenerbahçe'nin sezon başında Belçika ekibi Antwerp'e kiralık gönderdiği Aly Samatta, Het Laatste Nieuws'a konuştu. Golcü futbolcu geçmiş dönemde yaptığı transferlere ilişkin ilginç ifadelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Samatta'dan transfer itirafı! "Corona virüsünün patlak vereceğini önceden bilseydim bile..."

Samatta konuşmasının başında Aston Villa'daki performansına ilişkin, "O zamanlar her şey mükemmel gidiyordu. İlk maçımda (Bournemouth 2-1 Aston Villa) gol atmıştım. Sonrasında neden başarısız oldum bilmiyorum, bahane aramak istemiyorum." dedi.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Samatta'dan transfer itirafı! "Corona virüsünün patlak vereceğini önceden bilseydim bile..."

"CORONA VİRÜSÜNÜN YENİDEN PATLAK VERECEĞİNİ BİLSEM BİLE..."
Tecrübeli golcü konuşmasının devamında, "Yine de Genk'ten Aston Villa'ya transfer olmamın kötü bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Beni bir zaman makinesine koyun, bunu tekrar yaparım. Hatta corona virüsünün (koronavirüs) patlak vereceğini önceden bilseydim bile yine de yapardım. Orası Premier Lig!" dedi.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Samatta'dan transfer itirafı! "Corona virüsünün patlak vereceğini önceden bilseydim bile..."

28 yaşındaki yıldız konuşmasının sonunda, "İnsanlar, zor anlarda evlerine dönmeyi tercih eder. Belçika benim evim. Aslında, Aston Villa'dan ayrılmak zorunda değildim, Fenerbahçe'den de öyle. Fenerbahçe hakkında pek bir şey söyleyemem, orada hala sözleşmem bulunuyor." ifadelerinde bulundu.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Samatta'dan transfer itirafı! "Corona virüsünün patlak vereceğini önceden bilseydim bile..."

Samatta, Fenerbahçe'nin Antwerp ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında, gol perdesini açan isim olmuştu. Müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

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