FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın kaderi belli oluyor! İşte o maçlar

Sezona etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, ligde Trabzonspor ve Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyetler ile Avrupa Ligi'ndeki Antwerp beraberliği bir anda rüzgarı tersine çevirdi.

Avrupa Ligi'nde de alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Vitor Pereira ve ısrarcı olduğu 3'lü savunma sistemi büyük tartışma konusu oldu. Akşam'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcının milli takım arasına kadar 13 gün içerisinde oynayacağı 2 lig ve 1 Avrupa maçında alacağı sonuçlara göre Fenerbahçe'deki geleceği belli olacak.