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FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın kaderi belli oluyor! İşte o maçlar

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de aldığı üst üste 2 mağlubiyet, teknik direktör Vitor Pereira'yı hedef tahtası haline getirdi. 13 günde 2 lig, 1 de Avrupa Ligi maçına çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik adamın kaderi bu karşılaşmaların ardından belli olacak. Pereira ile bu maçlardan çıkacak sonuçlara göre yollar ayrılabilir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 09:04
FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın kaderi belli oluyor! İşte o maçlar

Sezona etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, ligde Trabzonspor ve Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyetler ile Avrupa Ligi'ndeki Antwerp beraberliği bir anda rüzgarı tersine çevirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın kaderi belli oluyor! İşte o maçlar

Avrupa Ligi'nde de alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Vitor Pereira ve ısrarcı olduğu 3'lü savunma sistemi büyük tartışma konusu oldu. Akşam'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcının milli takım arasına kadar 13 gün içerisinde oynayacağı 2 lig ve 1 Avrupa maçında alacağı sonuçlara göre Fenerbahçe'deki geleceği belli olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın kaderi belli oluyor! İşte o maçlar

Lider Trabzonspor'un 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü 30 Ekim'de Konya deplasmanında başlayacak. Kanarya, 4 Kasım'da ise Avrupa Ligi'nde Antwerp ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, bu maçtan sonra evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Bu karşılaşmalardan alınacak sonuçlar sonrası Başkan Ali Koç, Vitor Pereira ile ilgili net kararını verecek. Fenerbahçe milli arası sonrası Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın kaderi belli oluyor! İşte o maçlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımı kötü süreçten çıkarmak için tam mesaiye başlıyor. Koç, yönetici arkadaşlarıyla birlikte Samandıra'ya çıkarma yapacak. Teknik Direktör Pereira ile bir toplantı yapması beklenen Başkan Koç'un oyuncularla da görüşmeler yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın kaderi belli oluyor! İşte o maçlar

Öte yandan Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor yenilgisi Vitor Pereira'nın ülkesi Portekiz'de de manşetleri süsledi. O Jogo gazetesi "Vitor Pereira dördüncü sıraya düştü" manşetiyle verdiği haberde, Sarı-Lacivertliler'in lider Trabzonspor'un 5 puan gerisinde kaldığı dile getirildi. A Bola gazetesi ise "Vitor Pereira kaybetti" manşetiyle karşılaşmayı okuyucularına duyurdu.

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