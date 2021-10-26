FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin yeni lideri

F.Bahçe'de üst üste gelen 2 yenilgi sonrası teknik heyet takım liderliğini Jose Sosa'ya vermeye hazırlanıyor. Pereira, geçmişte liderlik yaptığı takımlara büyük başarılar kazandıran tecrübeli futbolcuya bu haftaki Konya deplasmanından itibaren daha büyük sorumluluklar verecek. Bu sezon gol ya da asist yapamayan Sosa'dan böylelikle skor katkısı alınması hedefleniyor.
Trabzon deplasmanının ardından kendi seyircisi önünde Alanyaspor'a da kaybeden Fenerbahçe'de yaşanan düşüşün nedenleri tek tek masaya yatırılırken, kadronun en tecrübeli ve lider özellikli oyuncusu olarak öne çıkan Jose Sosa'dan yeterince verim alınamaması en dikkat çeken maddelerden biri olarak öne çıkıyor.
Sarı lacivertlilerde geçtiğimiz sene büyük umutlarla transfer edilen, sakatlıklar nedeniyle gerçek performansına ancak sezon sonu ulaşabilen Sosa, bu sezon takım lideri olarak bir türlü beklediği görevi alamadı.