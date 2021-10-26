FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin yeni lideri

Hürriyet'in haberine göre; Süper Lig ' de geniş futbolcu kadrosuyla, özellikle iç saha maçlarında rakibi boğan ve oyunu rakip sahaya yıkan bir performans sergileyen Fenerbahçe , oyunu daha önde kurma becerisi olan Sosa'dan Konya maçıyla birlikte daha fazla verim almayı planlıyor.

Beşiktaş'ın 2015-16 şampiyonluğunda ve Trabzon'un 65 puanla 2. olduğu ve Türkiye Kupasını kazandığı 2019-20 sezonunda da Arjantinli yıldız bu takımların lider oyuncusu olmuştu. 2015-16'da Beşiktaş'ta 31 lig maçında 7 gol, 12 asistlik performansı imza atn Sosa, 2019-20'de Trabzon'da ise tüm kulvarlarda 42 resmi karşılaşmada 11 gol, 12 asistle 23 gole katkı verdi. Bu haftadan itibaren F.Bahçe'de de Jose Sosa'nın takımın itici gücü olarak sahne alması bekleniyor. Arjantinli futbolcunun büyük bir talihsizlik yaşamadığı sürece takımı sürükleyecek bir performans sergilemesi bekleniyor.