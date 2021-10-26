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Fenerbahçe haberleri | Hedefteki isim Pereira! İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil...

3 maçtır kazanamayan Fenerbahçe'de Pereira hedefte. İştah, mücadele, savunma ve pres tamam ama gol+skor olmayınca hepsi boşa gidiyor. Onun için de "yetenek&kalite" gerekli. Genel görüş; Pereira, Mesut Özil ve İrfan Can'ı mutlaka sistemin içine katmalı ya da sistemi bu isimlere göre revize etmeli.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe haberleri | Hedefteki isim Pereira! İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil...

Trabzonspor yenilgisi, Antwerp beraberliği, üstüne Alanyaspor şoku Fenerbahçe'de havayı yeniden 'kış'a çevirdi. Son 5 maçta bir kez kazanabilen sarı-lacivertli takım, lider Trabzonspor'un 5 puan gerisine düşerken UEFA Avrupa Ligi'nde de gruptan çıkma şansını tehlikeye attı. Eleştiri okları ise 'hakemler'den Vitor Pereira'ya döndü. Portekizli teknik adamın hem sistemi hem de oyuncu tercihleri tartışılıyor. Takımın sahada iştah, mücadele ve savunma olarak güzel işler yaptığı kabul edilse de hücumda 'üretkenlik ve sonuç alma' konusunda son derece yetersiz kaldığı ortak görüş. Bunun sorumlusunun ise Pereira olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe haberleri | Hedefteki isim Pereira! İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil...

VALENCIA KESİLMEZ

Portekizli hocanın, Alanyaspor karşısında ölçüsüz rotasyonunun, hamle yapmak için 70 dakika beklemesinin ve ön taraftaki sıkıntı ortadayken en formda isim Enner Valencia'yı kenarda oturtmasının büyük hata olduğu belirtildi. Mesut Özil'in çok geç oyuna alındığı, İrfan Can Kahveci dururken Crespo değişikliğinin de yanlış olduğu dile getirildi. Futbolun gol ve sonuç oyunu olduğunu hatırlatan otoriteler, "Fenerbahçe'de en büyük sıkıntı gol ve atakları sonuçlandırma sorunu. Bunun için de kalite ve yetenek gerekiyor. Pereira bunu çözmek için Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi mutlaka sistemin içine katmalı ya da sistemini bu isimlere göre revize etmeli" diyor.

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