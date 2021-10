Fenerbahçe haberleri | Hedefteki isim Pereira! İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil...

VALENCIA KESİLMEZ



Portekizli hocanın, Alanyaspor karşısında ölçüsüz rotasyonunun, hamle yapmak için 70 dakika beklemesinin ve ön taraftaki sıkıntı ortadayken en formda isim Enner Valencia'yı kenarda oturtmasının büyük hata olduğu belirtildi. Mesut Özil'in çok geç oyuna alındığı, İrfan Can Kahveci dururken Crespo değişikliğinin de yanlış olduğu dile getirildi. Futbolun gol ve sonuç oyunu olduğunu hatırlatan otoriteler, "Fenerbahçe'de en büyük sıkıntı gol ve atakları sonuçlandırma sorunu. Bunun için de kalite ve yetenek gerekiyor. Pereira bunu çözmek için Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi mutlaka sistemin içine katmalı ya da sistemini bu isimlere göre revize etmeli" diyor.