Fenerbahçe Beko Barcelona maçı sonrası Ali Koç ve bir taraftar tartıştı! İşte o anlar...

THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Ülker Arena'da konuk ettiği Barcelona'ya son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. İşte detaylar...
ALANYASPOR MAÇINDA YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI
Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe rakibine 2-1 yenilmişti. Hesapta olmayan mağlubiyetin ardından tribünler yönetimi istifaya davet etmişti.
'TARAFTARIN SERZENİŞİ HAKLI'
Tribünlerin tepkisini değerlendiren Başkan Ali Koç, "Taraftarın serzenişi haklı, bu camia 7 senedir şampiyonluk bekliyor. Futbolun içinde var, kazanmak için çıktık, taraftar da bunun bilincinde, taraftarlar burayı doldurdu, dernekler geldi. Her şey güzel başladı. İlk yarı pozisyon vermedik. İki kere geldiler, iki gol oldu. İlk yarı orta sahayı geçemediler.