Vitor Pereira: Futbol bazen çok adaletsiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, bitiş düdüğünün ardından moralsizdi. "Sahada her şeyimizi verdik" sözleriyle konuşmasına başlayan Pereira, "Baskılı oynadık, rakibi yarı alanından çıkarmadık. Futbol bazen çok adaletsiz. Yarım puanı bile hak etmediler. Taraftarımız için üzgünüm. İkinci gole kadar gerçekten çok destek oldular. O gol hem bizim hem de onlar için hayal kırıklığıydı" dedi.



"SONUCU HAK ETMEDİK"

Portekizli, sözlerine şöyle devam etti: "Alanya iki kez geldi, ikisinde golü attı. Önümüzdeki maçlarda kayıpları telafi edeceğiz. Yoğun maç temposundan istediğimiz seviyede antrenman yapamıyoruz. Milli takım aralarında da ülkelerine giden çok futbolcumuz var. Alanya karşısında istekli ve baskılı oyunu gördüm. Hak ettiğimiz sonucu almadık. Taraftarlarımız ve başkanız için savaşmaya devam edeceğiz."