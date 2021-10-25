FENERBAHÇE HABERLERİ: Ukrayna'da Allahyar Sayyadmanesh pişmanlığı! "Fenerbahçe'ye dönüşü ciddi darbe vuracak"

Ara transfer döneminde Zorya ile kiralık sözleşmesi bitecek Allahyar Sayyadmanesh için Ukrayna ekibinin 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacağı bilinirken, konuya ilişkin ülke basınında özel bir haber kaleme alındı.

Allahyar için haberde 'lider' diye tabir edilirken, genç golcünün Zorya'da attığı gollerden dolayı Avrupa'da transfer piyasasının olduğu ancak sarı lacivertlilere dönüşünün Ukrayna temsilcisi için büyük bir darbe olacağı ifade edildi.



İşte o haber...

"Bir liderin iyi bir futbolcu olduğunu nasıl anlarsınız? Birincisi, kolay maçlarda iyi oynarken, ikincisi en zor anlarda takımını sırtlarken. Zorya'da Vladyslav Kochergin de bu sezon iyi bir çıkış yakaladı ve 5 gol üretti ancak o, lider bir oyuncu değil. Allahyar, lider karakterli bir isim. 20 yaşındaki İran'lı, takımına son 2 maçta 6 puan kazandırdı ve ocak ayında ayrılacak olmasından dolayı Zorya taraftarları, oldukça üzgün.

Bonservisi Fenerbahçe'de olan golcünün kiralık sözleşmesi kışın biti. 3 buçuk milyon euroluk satın alma opsiyonu var. Zorya için bu çok büyük bir miktar. Muhtemelen bonservisi alınmayacak. İranlı futbolcu, Zorya'da kalamayacak ama yine de Avrupa'ya transfer olabilir. Genç ve gelecek vadeden bir isim, pazarı çok geniş, Avrupa'da biliniyor.

Bir yıl önce Leicester'a karşı galibiyeti getiren golü attı. Geçtiğimiz Perşembe, CSKA maçında galibiyeti getiren golü kaydetti ve 3 puanı getirdi. 20 yaşındaki golcü, zor durumlarda ortaya çıkmasını çok iyi biliyor ve Zorya'da, onun gibi biri yok.

Zorya en az Allahyar kadar iyi birini bulmalı. Aksi halde Allahyar'ın gidişi, onlar için büyük bir darbe olacak. Görünen o ki, Allahyar gibi birini bulmak şu anda imkansız."