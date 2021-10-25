FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin kaç atak noktası var top ayağındayken? Nereye baskın hücum yapacaklar? Bununla ilgili saha içi organizasyonu çok eksik. Bir de futbolun en önemli unsurlarından biri; haftalardır dile getirdiğim gibi aritmetiği ve geometrisi. Üçlü savunmada daha önce de organize olmuş savunmalara karşı 7'ye 10, yeri geldiğinde 9'a 6 vesaire… Hep sayısal üstünlüğün fazla sağlanılmadığı, rakip yarı alan oyunlarını tercih etti Pereira.
İşte dün akşamki kötü gittiğinde hep bir korkaklık var. Oyuncu değişikliği eğer gol lazımsa Fenerbahçe'ye bir tek Nazım oyundan çıkıp, 5 oyuncunun pozisyonu değişiyorsa Fenerbahçe'de demek ki sezon başından beri bir şeyler yanlış gidiyor. Fenerbahçe gol atması gereken dakikalarda Crespo değişikliğini de anlamak mümkün değil.
Oyuna renk ve kalite getirecek anahtar oyuncular, anahtar oyun formülleri yerine hep bir skoru koruma, üçlü savunma önünde iki tane defansif oyuncuyla, bir büyük takımın oyunu tarif edilmez. Tabii ki büyük takım koşacak, top rakipteyken baskı yapacak ama sırf koşmak büyük takımları şampiyon yapmaz. Top ayağındayken daha saldırgan, saha içindeki bütün hücum opsiyonlarını deneyen ve de o kaliteyi yaratacak oyuncularla oynamak gerekir. Antrenörlük fakı da budur.