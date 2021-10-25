FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Sonra yapılan oyuncu değişiklikleriyle takım çorbaya döndü! Kimin nerede oynadığının belli olmadığı kamikaze sistemi! Sadece 2 kez kalene gelen rakipten 2 gol yiyerek kaybetmek tam da Pereira'nın sistemiydi. Devamlı vardır hocanın bir bildiği diyenlere sesleniyorum. Var mıymış hocanın bir bildiği? Ben size şunu çok net söyleyeyim; Pereira ne yazık ki Fenerbahçe'nin seviyesinde bir hoca değil. Bütün yıldızları küstüren bir hocayla boşuna vakit kaybediliyor.

REHA KAPSAL - KÖTÜ ELİ OYNAMAK Fenerbahçe, Trabzon mağlubiyeti hafta içi de Antwerp beraberliğinden sonra tekrar moral motivasyonunu yalnız takımın değil, taraftarın da tekrar sağlaması için tek düşünce son haftalardaki formda olan Alanyaspor'a karşı alınacak galibiyetti.

Sarı-lacivertliler, maçın geneline baktığınızda çok dominant bir oyun oynadılar. Rakip ceza sahası içine çok girdiler, karşı pres baskıda top kazanıp eksik kaldığında Alanya kalesine direkt gittiler.