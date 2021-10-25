FENERBAHÇE HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan Vitor Pereira'ya sert sözler! "Abuk sabuk işler yapıyor"

Süper Lig'de Trabzonspor'dan sonra Alanyaspor'a da yenilen Fenerbahçe, ligdeki üst üste ikinci maçından mağlup ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi ve teknik direktör Vitor Pereira'ya eleştiride bulundu. İşte o sözler...



Ahmet Çakar: Hoş geldin kaos... F.Bahçe'de ufak ufak maalesef karışıklıklar başlıyor. Bunun baş sorumlusu Pereira'dır. 'Devrimci' dediler, 'Büyük taktisyen' dediler ama adamın hâlâ ilk 11'i belli değil. Rotasyon adı altında abuk sabuk işler yapıyor. Takımın en formda oyuncusu Valencia, en golcüsü de o, neymiş efendim rotasyonmuş!



71. dakikada oyuna alıyor. Mesut Özil, dünya yıldızı. Kabul iyi oynamıyor ama 80'den sonra oyuna giriyor. İlk yarıya bakıyoruz, Fenerbahçe kanatlara inemiyor, inse bile kötü orta yapıyor, set oyununda da yavaş paslaşmalarla 10 Alanyasporlu futbolcunun topun arkasına geçmesine imkân veriyor.

İlk yarıda pozisyon yok. Alanya kaleye ilk şutunu, attığı golde kaydetti.



İkinci yarı Efecan mükemmel fırladı, Szalai onu kaçırdı, Emre müthiş bir koşuyla önüne gelen topu tek vuruşla ağlara gönderdi. Aslında bu golden hemen önce Serdar yüzde 100'lük pozisyonu kaçırdı. Top önünde, kaleye 6 metre, kaleci açılmamış ama çok kötü vurdu. Alanya öne geçtikten sonra F.Bahçe biraz kıpırdadı ve Serdar'ın kafasıyla beraberliği buldu. Aslında bu dakikadan sonra F.Bahçe kazanabilirdi. Büyük baskı kurdular ama uzatmalarda Alanya'nın golü geldi. Bu golü amatör takımlar yemez. Sonuçta Fenerbahçe'de işler kötü giderken toparlanacak bir galibiyet alınamadı.

Hakem Halil Umut Meler'in alnından öpüyorum. Etki altında kalmadı, mükemmel bir maç yönetti.