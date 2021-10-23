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FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Serdar Dursun'a 'hazır ol' emri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile oynadığı maçın ardından ligdeki Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın hücum hattında Serdar Dursun'u değerlendireceği ve oyuncuya hazır olması yönünde telkinde bulunduğu ifade edildi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 08:10
FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Serdar Dursun'a 'hazır ol' emri!

Geçtiğimiz hafta ligde Trabzonspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek liderliği rakibine kaptıran Fenerbahçe'de yeni bir serinin hesapları yapılıyor. Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Vitor Pereira, Alanya maçında bazı değişiklikler yapacağı ve Serdar Dursun'u 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi.

Bunun yanında Avrupa Ligi'ndeki Antwerp maçında 2. yarıda oyuna giren Rossi'nin 11'e döneceği, cezalı Kim'in yerine de Serdar Aziz'in oynayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın ligde oynayacağı Alanyaspor maçı için ara vermeden hazırlıklara başladı. Antwerp maçında 11'de başlayanlar yenileme idmanı yaparken diğerleri 1.5 saat çalıştı.

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