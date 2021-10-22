Vitor Pereira: Baskı kuramadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 90 dakika sonunda üzgündü. İki takımın da işine gelmeyen bir sonuç olduğunu belirten Portekizli hoca, "Çok erken gol yedik ve böyle turnuvalarda hatalar pahalıya patlıyor. Çok top kaybı yaptık, baskıyı organize şekilde yapamadık. Maçın ritmini biz belirleyemedik. Oyunu kontrol etmeyi de beceremedik. Ancak ben takımımın 2-2'den sonraki performansından memnun oldum. Baskıyı doğru şekilde yaptık, pozisyon ürettik, rakibin pozisyon üretmesine de izin vermedik. Normalde görmek istediğim oyunu 2-2'den sonra gördüm. Sahada düzeltmemiz gereken şeyler var" dedi.



"İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"

Pereira, grupta çıkma şansları için de şunları söyledi: "Açıkçası kolay değil. Bu camia 3 yıldır Avrupa'da yoktu. İyi maçlar da çıkardık ama yeni bir takım için bu tarz hatalar normal oluyor. Tecrübe eksikliği yaşıyoruz. 3 maçta olabilecek en iyi sonuçları almak istiyoruz."