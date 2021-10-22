Fırsat tepti

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla gruptaki üçüncü maçında 2. beraberliğini alırken puanını 2'ye yükseltti. Royal Antwerp ise ilk puanını elde etti. Mücadele şok golle başladı. Konuk ekip ilk atağında 2'de Samatta ile golü buldu. Sonrasında üstünlüğü ele alan Fenerbahçe 20'de Tisserand'ın kaleciden dönen kafa şutunu tamamlayan Valencia ile eşitliği sağladı. Aynı Valencia 36'da kendi düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topu direğe nişanladı.



GERKENS AFFETMEDİ

Sahanın en iyisi olan Enner Valencia, 44'te ceza sahasında Almeida tarafından bir kez daha yere indirildi. Ekvadorlu oyuncu penaltıyı bu kez kaçırmadı: 2-1. Öne geçen Fenerbahçe ikinci yarının başında savunmaya çekilince 62'de Gerkens skoru eşitledi: 2-2. Sonrasında Kanarya'nın yoğun baskısı sonuç getirmedi ve mücadele berabere tamamlandı. Frankurt'ta da son dakika penaltısından yararlanamayan Fenerbahçe gruptaki 4. maçında 4 Kasım'da Royal Antwerp'e konuk olacak. Bu karşılaşmadan çıkacak sonuç iki takım için de belirleyici olacak.



Avrupa Ligi'nde oynadığı son dört maçı kazanamayan Fenerbahçe (2B/2M), bu turnuvadaki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Sarı-lacivertli takımda Mergim Berisha ilk onbirde başladığı mücadelede yine gol atmayı başaramadı.