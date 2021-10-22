FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den tepki sözleri! "Oyundan çıkarken..."

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anwerp maçının 66. dakikasında oyundan alındıktan sonra sinirli bir şekilde saha kenarındaki su şişelerini tekmelemişti.

33 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gösterdiği tepkinin nedenini açıkladı. Mesut Özil verdiği tepkinin önemli bir maçla ilgili olduğunu, kimseyi hedef almadığını ifade etti.



İşte o paylaşım...

"Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!"