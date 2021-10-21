Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin yer aldığı C Grubu'nda CANLI puan durumu

İşte Fenerbahçe'nin yer aldığı C Grubu'nda CANLI puan durumu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Belçika temsilcisi Royal Antwerp FC ile karşı karşıya geliyor. TSİ 19.45'te başlayan zorlu mücadele şu an 2-2'lik beraberlikle devam ediyor. Peki, Fenerbahçe'nin grubunda canlı puan durumu nasıl? Cevabı haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 21:21 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 21:21
İşte Fenerbahçe'nin yer aldığı C Grubu'nda CANLI puan durumu
Kadıköy'de oynanan ve TSİ 19.45'te başlayan Fenerbahçe Antwerp maçı 2-2'lik beraberlikle devam ediyor. Zorlu karşılaşmada iki ekip te gruptan çıkmak için galibiyet kovalıyor.

2. dakikada Samatta'nın attığı gole 21. dakikada Enner Valencia karşılık verdi, 37. dakikada panenka denediği penaltı atığını kaçıran Valencia, 45. dakikada yine penaltıdan skoru 2-1'e getirdi. Maçın ikinci yarısında beraberlik için bastıran Antwerp 62'de Gerkens ile durumu 2-2'de eşitledi.

İşte Olympiakos, E. Frankfurt, Fenerbahçe ve Antwerp'in yer aldığı C Grubu'nda güncel puan durumu...

1- Olympiakos - 6 puan (2 maç)
2- E. Frankfurt - 4 puan (2 maç)
3- Fenerbahçe - 2 puan (3. maçını oynuyor)
4- Antwerp - 1 puan (3. golünü oynuyor)
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