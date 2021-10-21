İşte Fenerbahçe'nin yer aldığı C Grubu'nda CANLI puan durumu

2. dakikada Samatta'nın attığı gole 21. dakikada Enner Valencia karşılık verdi, 37. dakikada panenka denediği penaltı atığını kaçıran Valencia, 45. dakikada yine penaltıdan skoru 2-1'e getirdi. Maçın ikinci yarısında beraberlik için bastıran Antwerp 62'de Gerkens ile durumu 2-2'de eşitledi.
İşte Olympiakos, E. Frankfurt, Fenerbahçe ve Antwerp'in yer aldığı C Grubu'nda güncel puan durumu...
1- Olympiakos - 6 puan (2 maç)
2- E. Frankfurt - 4 puan (2 maç)
3- Fenerbahçe - 2 puan (3. maçını oynuyor)
4- Antwerp - 1 puan (3. golünü oynuyor)