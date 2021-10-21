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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi canlı puan durumu | İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü ve kalan maçları

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, grubun 3. maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı öncesinde Lazio'yu 1-0 mağlup ederken, Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Peki, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda hangi sırada bulunuyor? İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki canlı puan durumu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 22:26 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 22:30
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi canlı puan durumu | İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü ve kalan maçları

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılıların bulunduğu grupta, 21 Ekim Çarşamba günü oynanan maçta Lazio ve Marsilya karşı karşıya gelmiş, müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?
Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanına grup lideri olarak giderken, maç esnasında canlı puan durumu şu şekilde;

1- GALATASARAY - 5 PUAN (3. maçını oynuyor)
2- LAZIO - 4 PUAN (3 maç)
3- MARSİLYA - 3 PUAN (3 maç)
4 - LOKOMOTIV MOSKOVA - 2 PUAN (3. maçını oynuyor)

İŞTE GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
Galatasaray - Lokomotiv Moskova - 04.11.2021
Galatasaray - Marsilya - 25.11.2021
Lazio - Galatasaray - 09.12.2021

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