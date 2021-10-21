Fenerbahçe Antwerp maçı sonrası Vitor Pereira konuştu! "Sonuçtan memnun değilim"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D grubu 3. maçında sahasında konuk ettiği Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde teknik Direktör Vitor Pereira, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...



Vitor Pereira: Hiç şüphe yok ki iki takımın da işine gelmeyen bir skor oldu. Biz bugünkü maçı kazanmak istiyorduk. Erken bir gol yedik, böyle turnuvalarda hatalar pahalıya patlıyor. İlk yarıda takımımın baskısı her zamanki gibi değildi.

Bu da topu tutamamamıza sebep oldu, maçın ritmini belirleyemedik ve maçı kontrol edemedik. Takımımın 2-2'den sonraki performansından memnunum. Ancak o dakikadan sonra takımım normalde görmek istediğim oyunu gösterdi.

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK"

Biz genç ve gelişmek isteyen bir takımız. Bu süreçlerde bu tarz turnuvalarda böyle şeyler olabiliyor. İstediğimiz sonucu alamadık, sonuçtan memnun değilim. Düzeltmemiz gereken şeyler var.

Mesut bugün gayet iyi futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız gerekiyordu. Mesut topla iyi ama biz topu pek tutamadık, baskıyı arttıracak oyuncular istiyorduk. Mesut çıkmasaydı ne olurdu? Bilemem, futbol bu.

Mesut dışında Berisha'yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım aynı anda, niye diğerlerini sormadınız? Amacımız oyuna taze kan sokmaktı.

Bu takım 3 yıldır Avrupa'da yok, tecrübe eksikliği yaşıyoruz. Hatalar da yapıyoruz, iyi oynadığımız maçlar da var. Yeni bir takım inşa ettiğinizde hatalar normal olabiliyor, tecrübe eksikliği yaşıyoruz.