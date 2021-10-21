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Fenerbahçe Antwerp maçı sonrası taraftarlardan futbolculara tepki!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında sahasında Belçika ekibi Antwerp'i ağırladı. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi ve sarı-lacivertliler fırsat tepti. 3 maç sonunda grubunda galip gelemeyen Kanarya 2 puana ulaştı. Müsabakada son düdüğün çalmasının ardından skora sinirlenen Fenerbahçe taraftarı futbolculara tepki gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 22:10 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 22:36
Fenerbahçe Antwerp maçı sonrası taraftarlardan futbolculara tepki!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, grubunda galibiyetle tanışamadı.

Fenerbahçe Antwerp maçı sonrası taraftarlardan futbolculara tepki!

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, 2. dakikada Royal Antwerp'te kiralık olarak oynayan futbolcusu Mbwana Samatta'nın golüyle şok yaşadı. Daha sonra toparlanan sarı-lacivertliler, rakip kalede baskı kurdu.

Fenerbahçe Antwerp maçı sonrası taraftarlardan futbolculara tepki!

Oluşan baskı sonucunda kullanılan köşe atışında 20. dakikada Valencia'nın golüyle eşitliği sağlayan Fenerbahçe, 36. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kalan bölümde de baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 45. dakikada bir penaltı daha kazandı ve penaltıyı kullanan Valencia'nın golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Fenerbahçe Antwerp maçı sonrası taraftarlardan futbolculara tepki!

Fenerbahçe, ikinci yarıya da iyi başlayamadı. Oyunu kendi yarı alanında kabul eden sarı-lacivertliler, 62. dakikada Gerkens'in golüne engel olamadı. Kalan bölümde ürettiği gol fırsatlarından yararlanamayan Fenerbahçe, 1 puana razı oldu. Kanarya, bu beraberlikle 3 maç sonunda grubunda puanını 2'ye yükseltti.

Fenerbahçe Antwerp maçı sonrası taraftarlardan futbolculara tepki!

TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA TEPKİ!
Maçın son düdüğüyle birlikte sarı lacivertli taraftarlar futbolcuları ıslıklayarak tepki gösterdi.

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