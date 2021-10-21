Fenerbahçe Antwerp maçı sonrası taraftarlardan futbolculara tepki!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe , grubunda galibiyetle tanışamadı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe , 2. dakikada Royal Antwerp 'te kiralık olarak oynayan futbolcusu Mbwana Samatta'nın golüyle şok yaşadı. Daha sonra toparlanan sarı-lacivertliler, rakip kalede baskı kurdu.

Oluşan baskı sonucunda kullanılan köşe atışında 20. dakikada Valencia'nın golüyle eşitliği sağlayan Fenerbahçe, 36. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kalan bölümde de baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 45. dakikada bir penaltı daha kazandı ve penaltıyı kullanan Valencia'nın golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.