Fenerbahçe Antwerp maçı CANLI | Fenerbahçe maçı canlı izle | FB Antwerp canlı skor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, Royal Antwerp maçından galibiyetle ayrılmak ve gruptaki ilk 3 puanını hanesine yazdırmak istiyor. Fenerbahçe - Antwerp maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - ROYAL ANTWERP MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE - Altay Bayındır, Tisserand, Kim Min Jae, Attila Szalai, Sosa, Luiz Gustavo, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Enner Valencia, Berisha

ANTWERP - Butez, De Laet, Bataille, Almeida, Verstraete, Yussuf, Vines, Fischer, Gerkens, Samatta, Frey





FENERBAHÇE-ANTWERP MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin sahasında Antwerp ile oynadığı maç 19.45'te başladı.

SAMATTA VE FREY ESKİ TAKIMINA KARŞI

Belçika ekibinin kadrosunda yer alan tanıdık isimler dikkati çekiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Mbwana Ally Samatta ile bonservisiyle transfer edilen Michael Frey, eski takımlarına karşı mücadele ediyor.

Bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 12 kez fileleri havalandıran İsviçreli futbolcu Frey, Royal Antwerp'in en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor.

Öte yandan iki takım, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşıyor. Royal Antwerp, Avrupa kupalarında ilk kez bir Türk takımıyla mücadele ediyor.





FENERBAHÇE'NİN 235. AVRUPA MAÇI

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk eden Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 235. kez sahne alıyor.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 234 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 344 gol gördü.

UEFA'DA 121. MÜSABAKASI

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 121. maçını oynuyor.

Kupa 2'de 120 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 156 gole engel olamadı.





PEREIRA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 21. MAÇ

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 21. kez sahne alıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 20 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.