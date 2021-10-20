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Fenerbahçe haberleri | Altay Bayındır'ın performansını o isim etkiledi!

Fenerbahçe'nin en iyi isimlerinden birisi olan ve milli takımın kalesini de koruyan Altay Bayındır, son haftalarda yaptığı hatalarla gündemde. Genç kalecinin performansındaki düşüşün nedeni de belli oldu. Sarı lacivertlilerin kaleci antrenörü değişikliğinin ardından Altay'ın performansı olumsuz etkilendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe haberleri | Altay Bayındır'ın performansını o isim etkiledi!

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır son dönemlerde yaptığı hatalar sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu. Takvim'de yer alan habere göre, Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı ve 2-2 sona eren maçta yenilen son golde barajın kurulmasındaki hata, son Trabzon maçında yenilen ilk golde yine baraj hatasının olması dikkat çekti. Yine Sivas maçında da yenilen golde de Altay topu kaybettikten sonra penaltıya sebebiyet vermişti.

Fenerbahçe haberleri | Altay Bayındır'ın performansını o isim etkiledi!

AYRILIK SONRASI HATALAR ZİNCİRİ GELDİ

Üst üste gelen bu hataların sebebi sorgulanmaya başlandı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Altay Bayındır'ın Alman kaleci antrenörü Michael Kraft'ın ayrılmasından sonra bu hataları yaptığı ve Alman çalıştırıcının eksikliğini hissettiği iddia edildi.

Fenerbahçe haberleri | Altay Bayındır'ın performansını o isim etkiledi!

GELİŞİMİNDE BÜYÜK KATKISI OLMUŞTU

Zira Alman kaleci antrerörü Michael Kraft, Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferi sonrasındaki gelişiminde ciddi katkıları olmuştu. Michael Kraf 7 Ağustos 2020 tarihinrde göreve başlamış, 3 Eylül 2021 tarihinde de Fenerbahçe'deki görevine son verilmişti. Altay, genelde başarılı bir grafik yakalasa da yaptğı hatalarla da gündeme gelmeye devam ediyor.

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