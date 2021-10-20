4 isim PFDK'da

TFF Hukuk Müşavirliği, geçen hafta 3-1 kaybedilen Trabzonspor maçı sonrasında yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe'den 4 ismi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Fenerbahçe Kulübü'nün yanı sıra Başkan Ali Koç, yönetici Erol Bilecik ile birlikte oyuncular Osayi Samuel ve Altay Bayındır PFDK'ya sevk edildi. Yapılan açıklamada, Başkan Koç ve yönetici Bilecik'in müsabaka sonrası yapmış olduğu ve ertesi gün kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle sevk edildiği bildirildi. Osayi Samuel sosyal medyadaki hakareti, Altay da sportmenliğe aykırı hareketi sevk aldı.