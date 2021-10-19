FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Geldiği gibi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu başında 3,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına Zorya Lugansk'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna ekibi, bu sezona da iyi başlayan Allahyar'ın opsiyonunu kullanmayı düşünüyor. Allahyar'ın Zorya ile kiralık sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihinde sona eriyor.
ALLAHYAR'IN TRANSFERİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Yeni yılla birlikte Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Allahyar Sayyadmanesh, Sarı-Lacivertlilerde fazla durmayacak gibi. Zira 20 yaşındaki Allahyar'ın birçok talibi sırada bekliyor. Akşam'ın haberine göre; oyuncunun şu anda formasını giydiği Zorya, 3,5 milyon euroluk opsiyon maddesini kullanmayı düşünürken Club Brugge başta olmak üzere bazı Rus ekipleri de genç golcü için pusuda. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Allahyar'ın devre arasında transferine kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuya olan ilgiden memnun olan Ali Koç da makul bir bedel karşılığında transferde zorluk çıkarmayacak.
FENERBAHÇE 753 BİN EURO'YA TRANSFER ETMİŞTİ
Fenerbahçe İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh'i 2019-20 sezonu başında İstiklal takımından 753 bin euro karşılığında transfer etmiş ve İstanbulspor'a kiralamıştı. Allahyar daha sonra Zorya Lugansk'ın yolunu tutmuştu.