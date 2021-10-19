Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Geldiği gibi... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Geldiği gibi... (FB spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında derbi maçında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Geçtiğimiz sezon başında Zorya Lugansk'a 1.5 yıllığına kiralanan Allahyar Sayyadmanesh geldiği gibi gidecek. Zorya, Allahyar'ın 3.5 milyon Euro'luk opsiyon maddesini kullanmayı düşünüyor. Allahyar, Club Brugge ve Rus ekiplerinin de gündeminde. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 16:06
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Geldiği gibi... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu başında 3,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına Zorya Lugansk'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna ekibi, bu sezona da iyi başlayan Allahyar'ın opsiyonunu kullanmayı düşünüyor. Allahyar'ın Zorya ile kiralık sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihinde sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Geldiği gibi... (FB spor haberi)

ALLAHYAR'IN TRANSFERİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Yeni yılla birlikte Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Allahyar Sayyadmanesh, Sarı-Lacivertlilerde fazla durmayacak gibi. Zira 20 yaşındaki Allahyar'ın birçok talibi sırada bekliyor. Akşam'ın haberine göre; oyuncunun şu anda formasını giydiği Zorya, 3,5 milyon euroluk opsiyon maddesini kullanmayı düşünürken Club Brugge başta olmak üzere bazı Rus ekipleri de genç golcü için pusuda. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Allahyar'ın devre arasında transferine kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuya olan ilgiden memnun olan Ali Koç da makul bir bedel karşılığında transferde zorluk çıkarmayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Geldiği gibi... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE 753 BİN EURO'YA TRANSFER ETMİŞTİ

Fenerbahçe İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh'i 2019-20 sezonu başında İstiklal takımından 753 bin euro karşılığında transfer etmiş ve İstanbulspor'a kiralamıştı. Allahyar daha sonra Zorya Lugansk'ın yolunu tutmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Geldiği gibi... (FB spor haberi)

ALLAHYAR: BENİMLE İLGİLENDİKLERİNİ DUYDUM

Öte yandan Allahyar hakkında çıkan transfer dedikodularını birkaç ay önce yaptığı açıklamada doğrulamıştı. 'Shakhtar ve Dinamo'nun benle ilgilendiğini duydum' diyen Allahyar, "Dedikodular hakkında yorum yapmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Geldiği gibi... (FB spor haberi)

YENİ SEZONA DA İYİ BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon Zorya formasıyla ligde 19 maça çıkan Allahyar, 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Ukrayna ekibinde yeni sezona da iyi başlayan genç forvet, çıktığı 10 lig maçında 3 gol, 2 asist yaptı.

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