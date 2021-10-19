FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae'den kırmızı kart yorumu! "Benim için..."

"TAKIM OLARAK BU YAKLAŞIMA KARŞI NE YAPABİLİRDİK BİLMİYORUM"

Trabzonspor mücadelesinde takımını yalnız bıraktığından dolayı çok üzüldüğünü dile getiren Min-jae, "Çok üzüldüm ancak elimden gelen hiçbir şey olmadığı için bir şey yapamadım. Yani takım olarak bu yaklaşıma karşı ne yapabilirdik, onu da bilmiyorum. Böyle bir şeyin takımımı Alanyaspor maçında yalnız bırakmama sebep olması benim için daha da üzücü" şeklinde konuştu.