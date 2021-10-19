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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae'den kırmızı kart yorumu! "Benim için..."

Son dakika spor haberi: Kim Min-Jae, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği derbinin 23. dakikasında ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Güney Koreli stoper gördüğü kırmızı kart hakkında, "En üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu." ifadelerini kullandı. Öte yandan Min Jae, taraftarların derbi sonrası takımı havaalanında coşkulu bir şekilde karşılamasının takımı çok duygulandırdığını söyledi. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 18:38
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae'den kırmızı kart yorumu! "Benim için..."

Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusu Kim Min-Jae, Trabzonspor maçında 2. sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartın kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae'den kırmızı kart yorumu! "Benim için..."

Futbolu her zaman kurallar dahilinde oynadığını söyleyen Güney Koreli oyuncu, "Erken kart görmem benim için sürpriz oldu. Sonrasında zaten oyunda kaldığım süre boyunca bu noktada takılı kaldım. Üzerine ikinci sarı kart. Zaten futbolu bilen insanlar da oyun dışı bırakılmam için zorlama bir karar verildi diye düşünüyorlar.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae'den kırmızı kart yorumu! "Benim için..."

Ben kariyerim boyunca bu oyunu her zaman kurallar çerçevesinde oynamaya çalıştım. En son kırmızı kartımı 2017 sezonunda gördüm. Bu da en üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye'de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda" diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae'den kırmızı kart yorumu! "Benim için..."

"TAKIM OLARAK BU YAKLAŞIMA KARŞI NE YAPABİLİRDİK BİLMİYORUM"
Trabzonspor mücadelesinde takımını yalnız bıraktığından dolayı çok üzüldüğünü dile getiren Min-jae, "Çok üzüldüm ancak elimden gelen hiçbir şey olmadığı için bir şey yapamadım. Yani takım olarak bu yaklaşıma karşı ne yapabilirdik, onu da bilmiyorum. Böyle bir şeyin takımımı Alanyaspor maçında yalnız bırakmama sebep olması benim için daha da üzücü" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kim Min-Jae'den kırmızı kart yorumu! "Benim için..."

"DEPLASMAN DÖNÜŞÜMÜZDE TARAFTARLARIMIZIN YANIMIZDA OLMASI BİZLERİ ÇOK DUYGULANDIRDI"
Fenerbahçeli taraftarların, Trabzonspor deplasmanı dönüşünde havalimanında yaptığı karşılama hakkında da düşüncelerini paylaşan Güney Koreli oyuncu, "Fenerbahçe olarak karşılaştığımız tüm zorluklarla taraftarlarımızın da desteği ile mücadele edeceğiz. Bu da bizim en önemli görevimiz. Çünkü sezon sonunda onları mutlu etmek bizim için her şeyden önemli ve bunun öneminin farkındayız. Deplasman dönüşümüzde taraftarlarımızın yanımızda olması bizleri çok duygulandırdı. Onların sevgisine layık olacağız ve sezon sonu şampiyon olarak onları mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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