Spor yazarları Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ya da Mesut ve Rossi ile savunma yapacaksa, bunu becerebilenler ile oynardı, niyetini anlardık. Rakibin analizinden uzak, kendi takımının yapabileceklerinin farkında olmayan bir teknik direktörü var Fenerbahçe'nin.
10 kişi ile yediği baskıya, rakibi aynen devam etsin diye strateji kuramayan, denenmiş ile devam eden, "şahane seyirci"… Topu rakibe bırakıp, tempoyu düşük tutmak, kırılgan ortamda hatayı da peşine taktı elbette.
Szalai – Cornelius mücadelesinde sadece "teması" faul gören FİFA hakemi, ilk gördüğü doğruyu, yanlışa çeviren bir de hakem varken, farklı sonuca davetiye çıkarıldı elbette.
Tabela bu sezon da hakemlerin Fenerbahçe'ye nasıl baktığını, hani fırsatlarla karar vereceklerini gösteriyor bize.
Pereira ve oyuncularının bu rüzgara kendi sakarlıklarını ve hatalarını katmasını da izledik katmerli şekilde.
EMRE BOL - REZİH HAKEM
Sevgili dostlar; maçın kazananı, kaybedeni çok önemli değil. Önemli olan sahada güzel futbolu izleyebilmemiz.
Ama maçın hakemi Ali Şansalan henüz 23. dakikada öyle bir kırmızı kart uydurdu ki adeta maçın içine etti. Omuz omuza bir mücadeleye nasıl böyle bir yorum yaptı inanın anlamak mümkün değil. Hal böyle olunca sahada oyun yerine kör dövüşü izlemek zorunda kaldık.