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Osayi yalnız kaldı

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Osayi Samuel, 10 kişi kalan takımını rakip kaleye taşımaya çalıştı. 23 yaşındaki futbolcu, çalım yeteneği ve hızıyla meşin yuvarlağı Trabzonspor kalesine yaklaştırdı. Ancak takım arkadaşları ona ayak uyduramayınca kalabalık savunma içinde eridi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Osayi yalnız kaldı
Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Osayi Samuel, 10 kişi kalan takımını rakip kaleye taşımaya çalıştı. 23 yaşındaki futbolcu, çalım yeteneği ve hızıyla meşin yuvarlağı Trabzonspor kalesine yaklaştırdı. Ancak takım arkadaşları ona ayak uyduramayınca kalabalık savunma içinde eridi. Sarı- lacivertliler eksik kaldıktan sonra önce Enner Valencia'ya ardından da Serdar Dursun'a uzun toplar attı. Ancak tehlike oluşturamadılar.
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