Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır Trabzonspor tribünleriyle tartıştı! O hareketi olay oldu (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır Trabzonspor tribünleriyle tartıştı! O hareketi olay oldu (FB spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşman biter bitmek soyunma odasına giden sarı lacivertli eldiven Altay Bayındır, trübündeki bordo mavili taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Genç kaleci, bunun üzerine tribünlere doğru el hareketleri yaptı. İşte o anlar ve tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:51 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 09:52
FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır Trabzonspor tribünleriyle tartıştı! O hareketi olay oldu (FB spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Liderliği bordo mavililere kaptıran sarı lacivertlilerde moraller bozuldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır Trabzonspor tribünleriyle tartıştı! O hareketi olay oldu (FB spor haberi)

Karşılaşma biter bitmez soyunma odasına giden sarı lacivertli eldiven Altay Bayındır, trübündeki bordo mavili taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Genç kaleci, bunun üzerine tribünlere doğru el hareketleri yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır Trabzonspor tribünleriyle tartıştı! O hareketi olay oldu (FB spor haberi)

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Altay Bayındır'a soyunma odasına giderken tribünlerden bağırıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır Trabzonspor tribünleriyle tartıştı! O hareketi olay oldu (FB spor haberi)

İŞTE O ANLAR...

Genç kaleci bunun üzerine tribüne doğru el hareketleri yaptı. Bu hareketler sonrası sinirden deliye dönen taraftarlar genç kaleciye küfürler savurdu.

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