FENERBAHÇE HABERİ: Altay Bayındır Trabzonspor tribünleriyle tartıştı! O hareketi olay oldu (FB spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Liderliği bordo mavililere kaptıran sarı lacivertlilerde moraller bozuldu.
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Liderliği bordo mavililere kaptıran sarı lacivertlilerde moraller bozuldu.
Karşılaşma biter bitmez soyunma odasına giden sarı lacivertli eldiven Altay Bayındır, trübündeki bordo mavili taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Genç kaleci, bunun üzerine tribünlere doğru el hareketleri yaptı.
Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Altay Bayındır'a soyunma odasına giderken tribünlerden bağırıldı.
İŞTE O ANLAR...
Genç kaleci bunun üzerine tribüne doğru el hareketleri yaptı. Bu hareketler sonrası sinirden deliye dönen taraftarlar genç kaleciye küfürler savurdu.