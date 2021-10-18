Bir kararla maç bitti

Kanarya, Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet alarak zirveyi rakibine devretti. Fenerbahçe'nin hırslı hocası Vitor Pereira mücadele sonunda üzgündü. Başarılı çalıştırıcı Ali Şansalan hakkında çok fazla yorum yapmadı ancak üstü kapalı eleştirdi. Portekizli çalıştırıcı "Maç 11'e 11 oynanırken biz üstündük. Çok organizeydik. 10 kişi kaldıktan sonra da defansta iyi durduk.Hakemin vermiş olduğu bir başka karar sonrası maç bizim için bitti" dedi

ALTINDAN KALKARIZ

Vitor Pereira şunları söyledi: "Hak etmediğimiz bir sonuç oldu. 11 kişiyken de 10 kişiyken de iyiydik ancak olmadı. Burada liderliğimizi kaybettiğimiz için üzgünüz. Şimdi önümüzdeki maçlar için daha çok çalışacağız ve zirveyi geri almak için mücade edeceğiz. Bu sonucun altından kalkarız. İyi bir takımız. İyi oynuyoruz. Bu şekilde devam edersek sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımızı da biliyoruz. Taraftarımız bize inanmaya devam etsin. Telafi edeceğiz"