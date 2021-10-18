Altay'dan büyük hata

Kanarya'nın kalecisi Altay Bayındır, Trabzonspor deplasmanında büyük bir hata yaptı. Fırtına'nın Anastasios Bakasetas ile bulduğu frikik golünde hatalı baraj kurduran genç eldiven, üzerine gelen topu tuttu. Ancak meşin yuvarlak ile birlikte gol çizgisini geçti.
Kanarya'nın kalecisi Altay Bayındır, Trabzonspor deplasmanında büyük bir hata yaptı. Fırtına'nın Anastasios Bakasetas ile bulduğu frikik golünde hatalı baraj kurduran genç eldiven, üzerine gelen topu tuttu. Ancak meşin yuvarlak ile birlikte gol çizgisini geçti. Bu büyük hatasıyla bordomavililer beraberliği yakaladı.