FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira takımını Trabzonspor maçına böyle motive etti! İşte o konuşma

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam takipçisi Trabzonspor'a konuk oluyor. Ligde son 3 maçını kazanarak zirveye yerleşen sarı- lacivertliler, kazanıp hem galibiyet serisini 4'e çıkarmak hem de koltuğunu korumak istiyor. Kanarya sahadan 3 puanla ayrılması halinde Trabzonspor ile farkı 4'e, Beşiktaş ile 5'e çıkaracak. Teknik direktör Vitor Pereira'nın oyuncuları ile yaptığı son toplantıda, "Çıkın ve zirveyi hak ettiğinizi herkese gösterin" dediği belirlendi.

3-4-3 İLE DEVAM

Sarı-lacivertliler sahada yine 3-4-3 dizilişi ile yer alacak. Kalede Altay Bayındır, savunmada Marcel Tisserand, Kim Min-jae, Attila Szalai, orta sahada Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, ileri üçlüde Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha'nın oynaması bekleniyor. Sosa'nın yerine Zajc ya da Crespo'nun ilk 11'de başlama ihtimali de bulunuyor. Pereira oyunun gidişatına göre taktik ve dizilişte değişiklikler yapmayı planlıyor.

3 OYUNCU GÖTÜRÜLMEDİ

Gözündeki sıkıntısı geçmeyen Serdar Aziz, ağrıları bulunan Mert Hakan Yandaş ve sakatlığı geçmesine rağmen fiziksel olarak hazır olmayan İrfan Can Kahveci, Trabzon'a götürülmedi. Kafileye alınmayan 3 oyuncu çalışmalarını+tedavilerini İstanbul'da sürdürecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Sarı-lacivertliler son çalışmasını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaparak hazırlıklarını tamamladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç gerçekleştirdi.

F.BAHÇE ÜSTÜN

Kanarya, Trabzonspor'a karşı genel istatistiklerde önde. Sarı-lacivertliler ligde rakibiyle oynadığı 96 karşılaşmada 39 galibiyet elde ederken, bordo-mavililer 24 kez kazandı. Fenerbahçe 127 gol atarken, Trabzonspor ise 96 kez fileleri sarstı.