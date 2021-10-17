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Valencia yedek güç

Ekvador'dan uzun bir yolculuğun ardından dönen Enner Valencia da maç kadrosuna alındı. Yıldız oyuncu dün hafif bir rejenerasyon çalışması yaparken, bu akşam kulübede yer alması ve ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 06:50
Valencia yedek güç
Ekvador'dan uzun bir yolculuğun ardından dönen Enner Valencia da maç kadrosuna alındı. Yıldız oyuncu dün hafif bir rejenerasyon çalışması yaparken, bu akşam kulübede yer alması ve ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor. Valencia geçen sezon Trabzonspor'u İstanbul'da 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmada 2. golü kaydetmişti.
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