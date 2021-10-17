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Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Bizim planımız kendi oyunumuzu oynamak, pres yapmak ve hırslı olmak. Biz sezon sonu şampiyon olabilecek bir ekibiz, kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 18:24
Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi Vitor Pereira açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İşte Pereira'nın açıklamaları:

Bizim için milli ara normal geçti, sakat oyuncularımızı geri döndürmek için iyi çalıştık. Normal bir periyot olmuyor tabii ama hazırlıklarımızı iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bizim planımız kendi oyunumuzu oynamak, pres yapmak ve hırslı olmak. Biz sezon sonu şampiyon olabilecek bir ekibiz, kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz.

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