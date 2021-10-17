Trabzonspor - Fenerbahçe maçı CANLI | Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Kim, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Mesut, Rossi, Berisha.

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🤔 FENERBAHÇE'DE ENNER VALENCIA BELİRSİZLİĞİ!

Fenerbahçe, mücadele için Trabzon şehrine geç katılan Enner Valencia'nın riske edilmemesi ve maça 11'de başlamaması bekleniyor.

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📉 TRABZONSPOR'DA HEDEF ZİRVE!

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan iki ekip kozlarını paylaşacak. Zirve yarışı kıyasıya devam ediyor. İki takım da zirvede yer almak istiyor. Öte yandan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk Fenerbahçe gelibiyetini de elde etmek istiyor.

📋 BİLETLER TÜKENDİ!

17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi, Akyazı'da konuk edecek olan Trabzonspor'da, biletlerin tamamı tükendi. 7 Ekim'de satışa sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle yüzde 50 taraftarın alınacağı müsabakayı 19 bin 760 taraftarın izlemesi bekleniyor. Bu rakam pandemi sonrası Trabzonspor'un ulaşacağı en yüksek rakam olacak.

TRABZONSPOR 6 EKSİK İLE ÇIKACAK!

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik oyuncu var. Bordo-mavililerde Fode Koita, Abdulkadir Parmak, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor. Marek Hamsik ise riske edilmeyecek.

FENERBAHÇE'NİN KULÜBESİ KATKI VERİYOR

Fenerbahçe kulübeden skora aldığı katkıyla öne çıkıyor. Pereira, 8 haftada yaptığı değişikliklerle 2 gol ve 3 asist buldu.Bordo-mavililerin hocası Abdullah Avcı ise bu alanda ligin en kötülerinden olup hiçbir katkı elde edemedi.

5. DEFA FENERBAHÇE

Bordo-mavili takım pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçla birlikte rakibini yeni stadyumda 5'inci kez ağırlayacak. Bugüne kadarki 4 maçta Fırtına 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 defa da kaybetti. Trabzonspor sahasında oynadığı son 5 büyük maçta galip gelemedi. 2 beraberlik aldı ve 3 kez yenildi.

⛔ FENERBAHÇE'DEN BAKASETAS'A ÖZEL ÖNLEM!

Özellikle Bakasetas'ı adım adım takip etmesi için bir oyuncusunu görevlendirecek olan Vitor Pereira'nin 2-1 kazandıkları Hatayspor karşılaşmasında olduğu gibi bu zorlu deplasmanda da topu rakibe bırakmayı planlıyor. Önceliği rakibini durdurmak olacak Fenerbahçe, hızlı hücumlarla Trabzon'da gol arayacak.

⚽ TISSERAND-KIM-SZALAI İLE SADECE 1 GOL!

Tisserand sakatlanana kadar savunmada Kim ve Szalai ile birlikte çok iyi bir uyum yakalamış, bu 3'lünün bir arada oynadığı 4 maçta Fenerbahçe kalesinde tek gol görmüştü.

LİGDE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 24 galibiyet aldı. 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 126 golüne, bordo-mavililer 96 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçları 3-1 ve 1-0'lık sonuçlarla Fenerbahçe kazanmıştı.

TRABZON'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da şu ana kadar yapılan resmi ve özel toplam 54 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 18 galibiyet aldı. Taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe ise 58 gol attı.

Ligde Trabzon'daki 48 maçta ise Trabzonspor 18, Fenerbahçe'de 18 galibiyet elde etti. Trabzon'da oynanan 12 lig müsabakası ise beraberlikle tamamlandı. Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 52, sarı-lacivertliler 56 gol kaydetti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da İstanbul'da oynandı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Karadeniz ekibi ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrıldı, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.