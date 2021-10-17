Trabzonspor Fenerbahçe maçı CANLI (Trabzon Fenerbahçe canlı skor)

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Lider Fenerbahçe, Trabzon'da kazanarak liderliğini pekiştirmek istiyor. Bordo-mavililer ise ezeli rakibini devirip zirveyi ele geçirmeyi planlıyor.
📺 TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Min Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi - Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Enner Valencia