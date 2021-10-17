SPOR HABERLERİ - Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde hangi kale yıkılacak?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak dev maçta gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'ın göstereceği performans merak ediliyor. Uğurcan, bu sezon 8 maçta da forma giydi, kalesinde 8 gol gördü. Uğurcan 2 maçta gol yemedi. Takvim'in haberine göre; Yüzde 79 kurtarış yüzdesi var. Toplam 30 kurtarış yaptı. Ligin zirvesinde. Ancak topu oyuna sokma becerisi bu sezon iyi değil. Yüzde 65 topu oyuna sokma becerisi var. Fenerbahçe'nin ligdeki 8 maçında da kalede Altay Bayındır vardı. Milli kaleci, 3 maçta gol yemedi. Yediği gol sayısı 6. Yüzde 74 kurtarış yüzdesine sahip, toplam kurtarış sayısı ise 17. Altay'ın topu oyuna sokma yüzdesi de yüzde 76. Altay Bayındır, Uğurcan'a nazaran daha kısa ve risksiz paslarla oynuyor.

-Uğurcan Çakır ligde yüzde 79 kurtarış yüzdesiyle mücadele ediyor.

-Fenerbahçe kalecisi Altay'ın topu oyuna sokma yüzdesi 76... Kısa pasları çok sık yapıyor.