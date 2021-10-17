AttilaSzalai derbi öncesi Macar basınına açıklamalarda bulundu. Başarılı savunmacı, Fenerbahçe'de futbolculara sunulan şartların 'elit' olduğunu belirtirken, gelişimi ile ilgili ilginç ifadeler kullandı: * 15 Ağustos'tan bu yana milli takım dahil 3 günde bir maçlar oynuyorum. Tanrı'ya şükürler olsun her detaya ayrı ayrı dikkat ediyorum, bu yüzden şu ana kadar bir sorun yaşamadım. * Benim ailem sporcu. Küçükken sıska bir çocuktum. Çok fazla çalıştım. Annem bana maçlardan önce ne yemem gerektiğini anlatıyor. * Bir kişi, günde yüzde 1 gelişebiliyorsa, günümüz futbolunda büyük bir fark yaratabilir. Maçları milimetreler, santimetreler belirliyor. * Fenerbahçe'nin tesisleri elit kategorisinde * Bana özel bir antrenör, 24 saat çalışan bir mutfak var. * Menü diyetisyen tarafından yapılıyor. * Avrupa'nın büyük kulüplerinin transfer ilgisi beni çok mutlu ediyor ancak buna takılmıyorum. Şu anda önümdeki hedefe odaklanıyorum. Fenerbahçe'de çok çok mutluyum.