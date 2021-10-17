Haberler Fenerbahçe Akyazı'da liderlik savaşı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Akyazı'da liderlik savaşı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Süper Lig'in iki devi Trabzonspor ve Fenerbahçe, 9. hafta maçında bugün saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Medical Park Stadı'ndaki liderlik mücadelesi nefesleri kesecek. Peki, iki takım bu kritik mücadeleye hangi 11'lerle çıkacak? İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 06:50
Liderlik savaşı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Bir tarafta 18 puanlı ikinci sıradaki Trabzonspor, diğer tarafta 19 puanlı lider Fenerbahçe. Bir yanda Bakasetas- Nwakaeme-Cornelius'lu müthiş hücum gücüyle ligin çok gol atan takımlarından Fırtına, diğer yanda Szalai ve Kim ile savunmada duvar ören ligin en az gol yiyen iki takımından biri Kanarya.

Liderlik savaşı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Ezeli rakipler arasında oynanacak mücadele 3 puandan çok daha fazlasını ifade ediyor. Akyazı'daki müthiş liderlik kapışması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Liderlik savaşı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Yeni hocası Pereira ile süper bir çıkış yaparak Süper Lig'de zirveyi ele geçiren sarı-lacivertliler de Abdullah Avcı ile rekorları alt üst eden bordo-mavililer de 3 puan peşinde.

Liderlik savaşı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Fenerbahçe koltuğu korumak, Trabzonspor da liderliği almanın planlarını yapıyor. 19.00'da başlayacak dev maç, tüm Türkiye'de heyecan kasırgası yaşatacak.

Liderlik savaşı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

İŞTE TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Liderlik savaşı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Kim, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Mesut, Rossi, Berisha

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