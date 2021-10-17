Akyazı'da liderlik savaşı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Bir tarafta 18 puanlı ikinci sıradaki Trabzonspor, diğer tarafta 19 puanlı lider Fenerbahçe. Bir yanda Bakasetas- Nwakaeme-Cornelius'lu müthiş hücum gücüyle ligin çok gol atan takımlarından Fırtına, diğer yanda Szalai ve Kim ile savunmada duvar ören ligin en az gol yiyen iki takımından biri Kanarya.
Ezeli rakipler arasında oynanacak mücadele 3 puandan çok daha fazlasını ifade ediyor. Akyazı'daki müthiş liderlik kapışması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
Yeni hocası Pereira ile süper bir çıkış yaparak Süper Lig'de zirveyi ele geçiren sarı-lacivertliler de Abdullah Avcı ile rekorları alt üst eden bordo-mavililer de 3 puan peşinde.