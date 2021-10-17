FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Okaka pişmanlığı! Geçen sezon...

Fenerbahçe 'de şu anda Medipol Başakşehir forması giyen Stefano Okaka pişmanlığı yaşanıyor. Transferin son günündeBaşakşehir'e katılan Okaka Süper Lig 'de forma giydiği 6 maçta 6 kez gileleri havalandırdı. İtalyan golcü önceki gün oynanan ve Başakşehir'in Beşiktaş 'ı 3-2 mağlup ettiği maçta da fileleri 2 kez havalandırdı.

Oysa Okaka, ülkemizde ilk olarak Fenerbahçe 'nin gündemine gelmişti. Takvim 'in haberine göre; geçtiğimiz yılın eylül ayında Fenerbahçe'nin Udinese 'de forma giyen Okaka için temasta bulunmasının ardından gol sayısının az olması nedeniyle Sarı-Lacivertli taratarlardan tepki almıştı.

Bunun üzerine 3.5 milyon Euro maliyetli Okaka'dan vazgeçildi ve onun yerine 6 milyona Samatta transferi yapıldı. Ancak Samatta'nın ciddi bir katkı alınamadığı gibi Okaka'nın Süper Lig kariyerine fırtına gibi başlaması Sarı-Lacivertli yönetimi ciddi bir pişmanlığa itti. 32 yaşındaki Nijerya asıllı İtalyan golcü daha önce 5 kez İtalya Milli Takım formasını da giymişti. Stefano Okaka fizik gücü ile teknik kapasitesini birleştirmeyi başaran bir golcü olduğunu ortaya koydu. Nijerya asıllı İtalyan golcünün Başakşehir'in 3 galibiyetinde de büyük katkısı oldu..