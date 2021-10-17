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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Okaka pişmanlığı! Geçen sezon...

Süper Lig'in ilk 9 haftasında kaydettiği 6 golle krallık yarşında zirvede yer alan Stefano Okaka, Fenerbahçe'yi adeta pişman etti. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz yılın eylül ayında İtalyan golcüyü istemiş ancak gelen eleştiriler üzerine transferden vazgeçilmişti. Kanarya, o dönem 3.5 milyon Euro değer biçilen Okaka'nın yerine 6 milyon Euro'ya Mbwana Samatta'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Okaka pişmanlığı! Geçen sezon...
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Fenerbahçe'de şu anda Medipol Başakşehir forması giyen Stefano Okaka pişmanlığı yaşanıyor. Transferin son günündeBaşakşehir'e katılan Okaka Süper Lig'de forma giydiği 6 maçta 6 kez gileleri havalandırdı. İtalyan golcü önceki gün oynanan ve Başakşehir'in Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği maçta da fileleri 2 kez havalandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Okaka pişmanlığı! Geçen sezon...

Oysa Okaka, ülkemizde ilk olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Takvim'in haberine göre; geçtiğimiz yılın eylül ayında Fenerbahçe'nin Udinese'de forma giyen Okaka için temasta bulunmasının ardından gol sayısının az olması nedeniyle Sarı-Lacivertli taratarlardan tepki almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Okaka pişmanlığı! Geçen sezon...

Bunun üzerine 3.5 milyon Euro maliyetli Okaka'dan vazgeçildi ve onun yerine 6 milyona Samatta transferi yapıldı. Ancak Samatta'nın ciddi bir katkı alınamadığı gibi Okaka'nın Süper Lig kariyerine fırtına gibi başlaması Sarı-Lacivertli yönetimi ciddi bir pişmanlığa itti. 32 yaşındaki Nijerya asıllı İtalyan golcü daha önce 5 kez İtalya Milli Takım formasını da giymişti. Stefano Okaka fizik gücü ile teknik kapasitesini birleştirmeyi başaran bir golcü olduğunu ortaya koydu. Nijerya asıllı İtalyan golcünün Başakşehir'in 3 galibiyetinde de büyük katkısı oldu..

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