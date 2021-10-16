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Serdar Aziz yine yoktu

Norveç maçında aldığı darbe ile gözü moraran Serdar Aziz dünkü idmanda da yoktu. Tecrübeli oyuncu son olarak iki gün önce takımdan ayrı düz koşu yaptı. Özel gözlük hazırlanan Serdar'ın kadroda olup olmayacağı bugün netleşecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Serdar Aziz yine yoktu
Norveç maçında aldığı darbe ile gözü moraran Serdar Aziz dünkü idmanda da yoktu. Tecrübeli oyuncu son olarak iki gün önce takımdan ayrı düz koşu yaptı. Özel gözlük hazırlanan Serdar'ın kadroda olup olmayacağı bugün netleşecek. Ancak Tisserand ya da Novak'tan birisinin oynama ihtimali arttı.
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