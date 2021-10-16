Gözler Valencia’da

Fenerbahçe'de Enner Valencia da bugün takıma dahil olacak. Önceki gece Ekvador-Kolombiya maçında 63 dakika forma giyen yıldız oyuncu, karşılaşmanın ardından yola çıktı. Tecrübeli ismin dün geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyordu. Günü dinlenerek geçirecek olan Valencia'nın, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alması ancak yedek soyunması bekleniyor.
Fenerbahçe'deEnner Valencia da bugün takıma dahil olacak. Önceki gece Ekvador-Kolombiya maçında 63 dakika forma giyen yıldız oyuncu, karşılaşmanın ardından yola çıktı. Tecrübeli ismin dün geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyordu. Günü dinlenerek geçirecek olan Valencia'nın, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alması ancak yedek soyunması bekleniyor.