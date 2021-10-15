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Yine deneyeceğim

Pelkas, derbide yine uzaktan şutla gol bulmaya çalışacağını belirtip “Zor bir maç olacağını söylemeliyim” diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 06:50
Yine deneyeceğim
Sarı-lacivertlilerin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, Trabzonspor maçı öncesi iddialı sözler sarf etti. Yunan basınına konuşan başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu maçta da Trabzonspor ağlarını havalandırmak istediğini dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl uzaktan attığım şutla gol atmıştım. Bu karşılaşmada da uzaktan şutlar deneyeceğim. Bizim adımıza zor bir maç olacağını söylemek durumundayım. Tabii ki gol atmak istiyorum ama daha önemlisi kazanmak" ifadelerini kullandı. Sakatlığı nedeniyle bu sezon sarı- lacivertli formayla 5 resmi karşılaşmada oynayan 27 yaşındaki futbolcu, henüz skora katkı sağlayamadı. Pelkas, Yunanistan'ın Gürcistan'ı 2-0 yendiği Dünya Kupası eleme maçında ise fileleri sarsarak moral bulmuştu.
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