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Savaşmak için hazırız

Miguel Crespo, Trabzonspor karşısında savaşmaya hazır olduklarını söyledi. Sosyal medya hesabından zorlu mücadeleyle ilgili paylaşım yapan Portekizli futbolcu, "Çok çalış, akıllı oyna. Savaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 06:50
Savaşmak için hazırız
Miguel Crespo, Trabzonspor karşısında savaşmaya hazır olduklarını söyledi. Sosyal medya hesabından zorlu mücadeleyle ilgili paylaşım yapan Portekizli futbolcu, "Çok çalış, akıllı oyna. Savaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Crespo'nun ilk onbirde olup olmayacağı ise belirsiz. 26 yaşındaki orta saha ligdeki son Kasımpaşa karşılaşmasına ilk onbirde başlamış, ancak devrede oyundan alınmıştı.
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