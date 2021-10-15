Savaşmak için hazırız

Miguel Crespo, Trabzonspor karşısında savaşmaya hazır olduklarını söyledi. Sosyal medya hesabından zorlu mücadeleyle ilgili paylaşım yapan Portekizli futbolcu, "Çok çalış, akıllı oyna. Savaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
MiguelCrespo, Trabzonspor karşısında savaşmaya hazır olduklarını söyledi. Sosyal medya hesabından zorlu mücadeleyle ilgili paylaşım yapan Portekizli futbolcu, "Çok çalış, akıllı oyna. Savaşmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Crespo'nun ilk onbirde olup olmayacağı ise belirsiz. 26 yaşındaki orta saha ligdeki son Kasımpaşa karşılaşmasına ilk onbirde başlamış, ancak devrede oyundan alınmıştı.