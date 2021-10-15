Haberler Fenerbahçe Özil’i tahmin etmek zor

Özil’i tahmin etmek zor

Fatih Karagümrük'ün sol beki Jure Balkovec, karşısında en çok zorlandığı oyuncunun Mesut Özil olduğunu söyledi. Sloven futbolcu, "Süper Lig'de beni en çok zorlayan oyuncu Mesut Özil. Çok yönlü ve tahmin edilemez bir oyuncu. Ona karşı savunma yapmak çok zorlayıcı." diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 06:50
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